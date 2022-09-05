Новости мира: аттракцион с людьми рухнул в Индии

В индийском городе Мохали "Башня свободного падения" упала прямо с людьми. Подвижная часть светящейся вертушки рухнула на землю с 15-метровой высоты. Травмы получили несколько десятков человек, минимум 16 попали в больницу. При этом медиков в парке аттракционов не оказалось, их пришлось дожидаться.

В Кустанайской области эвакуировали почти две тысячи человек. Известно об одном погибшем, еще не менее 10 человек пострадали. Пламя уже уничтожило почти сотню построек. По последним данным, пожары охватили более 40 тысяч гектаров. Объявлен режим ЧС. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.