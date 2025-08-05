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05 августа, 16:15

Происшествия

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб под колесами электрички

Спортивный комментатор Александр Гришин погиб под колесами электрички

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Спортивный комментатор Александр Гришин погиб, попав под электричку, когда возвращался с работы в сильный дождь. О трагедии сообщила его жена. Гришин начал карьеру в 2002 году на телеканале "7ТВ", работал на телеканалах "Спорт", "Россия 2", "Матч ТВ" и с 2018 года был комментатором Первого канала.

За годы работы он освещал пять Олимпиад, чемпионаты мира и Европы по футболу и фигурному катанию. Коллеги и друзья отмечают его высокий профессионализм и огромный вклад в развитие спортивной журналистики. Гришин был неотъемлемой частью мира фигурного катания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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