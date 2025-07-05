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05 июля, 18:15

Происшествия

МВД проведет проверку по факту конфликта с участием футболиста Федора Смолова

МВД проведет проверку по факту конфликта с участием футболиста Федора Смолова

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МВД проведет проверку по поводу конфликта с участием футболиста Федора Смолова. Инцидент произошел между футболистом и двумя мужчинами в кафе на Большой Никитской улице в столице.

На видео, которое распространилось по Сети, видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Одному из них после драки понадобилась медицинская помощь. При этом в СМИ появилась информация, что с футболиста требовали 3 миллиона рублей, чтобы видео не попало в интернет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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