Обвиняемый в совершении теракта отправлял куратору данные о "Крокусе" – СК РФ

Один из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" отправлял куратору с Украины данные о месте нападения. Об этом сообщил Следственный комитет России после расшифровки данных с телефонов террористов.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, злоумышленник отправлял ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холл" и подъездных путей к нему. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.