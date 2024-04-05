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05 апреля, 10:15

Происшествия

Обвиняемый в совершении теракта отправлял куратору данные о "Крокусе" – СК РФ

Обвиняемый в совершении теракта отправлял куратору данные о "Крокусе" – СК РФ

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Один из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" отправлял куратору с Украины данные о месте нападения. Об этом сообщил Следственный комитет России после расшифровки данных с телефонов террористов.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, злоумышленник отправлял ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холл" и подъездных путей к нему. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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