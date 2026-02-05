В Оренбургской области наградят воспитательницу, обезвредившую напавшего на детсад

Воспитательницу, которая смогла обезвредить и задержать нападавшего на детский сад в Оренбургской области, наградят. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Дьяченко.

Лия Галеева встала на пути у мужчины, который ворвался с ножом в дошкольное учреждение во время тихого часа. Защищая малышей, она получила порезы.

С подозреваемым работают следователи. Как сообщают в МВД, в момент нападения он был пьян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.