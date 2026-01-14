Двоих заблудившихся в лесу мужчин спасли в Орехове-Зуеве

Спасательная операция развернулась в Орехове-Зуеве. Двое мужчин заблудились в заснеженном лесу и сами не смогли выбраться.

Чтобы их отыскать, спасателям и волонтерам пришлось осмотреть на снегоходах весь массив. Одного потерявшего нашли в 2 километрах от входа в лес. Поиски второго пришлось продолжить пешком. Путь преградили огромные сугробы.

Когда мужчину отыскали, выяснилось, что он не может передвигаться самостоятельно. Спасатели на носилках эвакуировали его и передали скорой помощи. Теперь он в больнице.

