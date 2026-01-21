Крыша торгового центра рухнула в Новосибирске. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и уже извлекли из-под завалов двоих пострадавших, которые сейчас находятся под наблюдением врачей.

Очевидцы утверждают, что здание буквально сложилось на их глазах. По предварительной информации, причиной обрушения стала неспособность конструкции выдержать вес скопившегося снега. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.