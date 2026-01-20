В Измайловском парке спасли заблудившегося пенсионера

В Измайловском парке спасли пенсионера, который заблудился и чуть не погиб от переохлаждения. Мужчина ушел на прогулку и не вернулся домой. Его жена обратилась за помощью к спасателям.

Вместе с волонтерами и кинологическими расчетами они провели поисковую операцию, которая заняла несколько часов. Мужчину нашли в сильном переохлаждении и эвакуировали на носилках до машины скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.