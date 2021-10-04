Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан за получение взяток

В Приморском крае бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка задержали по подозрению во взятках почти на 20 миллионов рублей. Следствие считает, что экс-градоначальник делал деньги на реально мертвых душах.

Он получал миллионы от руководства предприятия "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Уже возбудили уголовное дело. Сейчас для бывшего мэра избирают меру пресечения на время расследования.