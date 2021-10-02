Суд оставил под стражей бывшего владельца Черкизовского рынка Исмаилова

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Суд Подгорицы оставил под стражей бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена Марину Русакову.

"Сегодня решением суда он оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено", – рассказала юрист.

Она также коснулась передачи предпринимателя российским властям. Этот вопрос будет решаться не раньше, чем через месяц, предположила Русакова.

Исмаилова задержали в Черногории накануне на основании ордера на розыск, который выдала Россия.

По данным следователей, Исмаилов совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом организовал убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году на Новорижском шоссе. Непосредственным исполнителем выступил Мехман Керимов, который расстрелял предпринимателей из пистолета, подъехав к ним на автомобиле.

В настоящее время Керимов, осужденный на 13 лет колонии строго режима, а также Рафик и Тельман Исмаиловы находятся под арестом, их брат Вагиф объявлен в международный розыск.

