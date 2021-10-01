СК ожидает документального подтверждения задержания Исмаилова в Черногории

Следственный комитет России ожидает документального подтверждения задержания Тельмана Исмаилова. Пока официально это не подтверждено. Никакой информации о поимке миллиардера в Черногории нет и у нашего посольства.

Сведения балканской прессы пока под большим вопросом. И вот какой комментарий дала нашему телеканалу адвокат бывшего директора Черкизовского рынка Марина Русакова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.