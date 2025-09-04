Форма поиска по сайту

04 сентября, 08:30

Происшествия

Новости мира: россиянин погиб на фестивале в США

Новости мира: россиянин погиб на фестивале в США

Не менее 15 человек погибли в Лиссабоне при падении фуникулера

Москвичи заметили самокатчика на Каширском шоссе

Два человека застряли в плавучем доме на реке в Уфе

"Московский патруль": квартира с 19 кошками загорелась в селе под Ногинском

"Московский патруль": экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии

"Московский патруль": в Шереметьево задержали иностранца с драгоценностями

Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавшего в горах Сочи альпиниста Мельникова

В Подмосковье спасли 13 кошек из горящей квартиры

Новости регионов: автомобильный мост рухнул в Амурской области

Россиянин Вадим Круглов погиб при загадочных обстоятельствах на фестивале Burning Man в пустыне штата Невада. Он приехал из Омска для представления своего арт-объекта, но внезапно исчез, оставив вещи в палатке. Тело мужчины обнаружили внутри одной из статуй во время ее сжигания.

В Иерусалиме прошли протесты против призыва резервистов для расширенной операции в секторе Газа. Митингующие заблокировали проезд общественного транспорта, полиция Израиля применила против них водометы. Участники акции обвиняют правительство в затягивании боевых действий вместо переговоров с ХАМАС об освобождении заложников. В настоящее время в секторе Газа удерживаются 48 человек.

В Португалии число погибших в результате крушения фуникулера возросло до 15 человек, десятки людей пострадали. Фуникулер расположен в центре Лиссабона, он признан национальным памятником. Ежегодно им пользуются свыше 3 миллионов пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

