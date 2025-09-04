Новости мира: россиянин погиб на фестивале в США

Россиянин Вадим Круглов погиб при загадочных обстоятельствах на фестивале Burning Man в пустыне штата Невада. Он приехал из Омска для представления своего арт-объекта, но внезапно исчез, оставив вещи в палатке. Тело мужчины обнаружили внутри одной из статуй во время ее сжигания.

В Иерусалиме прошли протесты против призыва резервистов для расширенной операции в секторе Газа. Митингующие заблокировали проезд общественного транспорта, полиция Израиля применила против них водометы. Участники акции обвиняют правительство в затягивании боевых действий вместо переговоров с ХАМАС об освобождении заложников. В настоящее время в секторе Газа удерживаются 48 человек.

В Португалии число погибших в результате крушения фуникулера возросло до 15 человек, десятки людей пострадали. Фуникулер расположен в центре Лиссабона, он признан национальным памятником. Ежегодно им пользуются свыше 3 миллионов пассажиров.

