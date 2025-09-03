Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Подольске машина каршеринга вылетела на тротуар

Новости регионов: в Подольске машина каршеринга вылетела на тротуар

СМИ сообщили что пропавший на хребте Аибга альпинист Мельников мог погибнуть

Два человека пострадали при обрушении строительных лесов в центре Москвы

Шесть бытовок загорелись на северо-востоке Москвы

СК проведет проверку по факту травмирования москвички на Эльбрусе

Новости мира: Трамп обвинил РФ, КНР и КНДР в планировании заговора против США

Пассажир открыл стрельбу из аэрозольного пистолета на станции "Рижская" метро Москвы

Новости регионов: ВЭФ-2025 стартовал во Владивостоке

Новости мира: 11 человек погибли в Пакистане при теракте

Питбуль в Мытищах напал на другую собаку

В центре подмосковного Подольска автомобиль каршеринга вылетел на тротуар. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина получила повреждения, однако никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выяснит полиция.

Более 20 мигрантов из Филиппин задержали в Якутске. Как сообщили в МВД, иностранцы арендовали несколько квартир и подрабатывали уборкой помещений. Объявления они размещали в Сети. Некоторые из них остались в России после того, как истекла туристическая виза, а остальные прибыли по рабочей, но не заключали трудовые договоры. Теперь им грозит штраф и депортация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика