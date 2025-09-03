Новости регионов: в Подольске машина каршеринга вылетела на тротуар

В центре подмосковного Подольска автомобиль каршеринга вылетел на тротуар. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина получила повреждения, однако никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выяснит полиция.

Более 20 мигрантов из Филиппин задержали в Якутске. Как сообщили в МВД, иностранцы арендовали несколько квартир и подрабатывали уборкой помещений. Объявления они размещали в Сети. Некоторые из них остались в России после того, как истекла туристическая виза, а остальные прибыли по рабочей, но не заключали трудовые договоры. Теперь им грозит штраф и депортация.

