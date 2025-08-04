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Новости

04 августа, 22:45

Происшествия

Екатеринбурженка сломала позвоночник, снимая тренд для соцсетей

Екатеринбурженка сломала позвоночник, снимая тренд для соцсетей

Новости регионов: в Краснодарском крае спасли группу туристов, отрезанных паводком

Мальчик оказался в реанимации после наезда самокатчика в Балашихе

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В Мосгорсуде началось рассмотрение дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Виновник аварии с самокатом в Балашихе скрылся с места происшествия

В Екатеринбурге 32-летняя жительница сломала позвоночник, принимая участие в вирусном тренде из социальных сетей. Его суть заключается в балансировке на неустойчивых предметах в обуви на высоких каблуках.

Женщина поставила на столешницу кастрюлю с банкой детской смеси и попыталась встать на эту конструкцию, но упала. В результате врачи диагностировали у нее перелом и предписали носить корсет в ближайшие три месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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