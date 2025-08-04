Мальчик оказался в реанимации после наезда самокатчика в Балашихе

В Балашихе разыскивают подростка-самокатчика, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Мальчик с многочисленными травмами сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Родители пострадавшего обращаются к очевидцам и просят помочь найти виновника.

Следователи и полиция выясняют обстоятельства ДТП, изучают записи с камер и опрашивают свидетелей. По закону, в случае, если самокатчик окажется несовершеннолетним, ответственность за произошедшее будет возложена на его родителей. Им будет грозить административное наказание и обязанность компенсировать расходы на лечение ребенка, а также моральный вред.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.