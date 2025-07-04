Новости регионов: автомобиль взорвался на территории университета в Краснодаре

Автомобиль взорвался на территории Кубанского технологического университета в Краснодаре, сообщают телеграм-каналы. По словам журналистов, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, установленного в машине. По предварительным данным, пострадавших нет.

Балкон упал на ступеньки отделения банка в Омске. В этот момент на улицу из здания выходила пожилая женщина. Как рассказали в МЧС, она практически не получила травм и отказалась от госпитализации.

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