Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 16:15

Происшествия

Новости регионов: автомобиль взорвался на территории университета в Краснодаре

Новости регионов: автомобиль взорвался на территории университета в Краснодаре

Во Внуково задержали россиянина с золотой цепью в 3 миллиона рублей

Норовирус выявлен у пассажиров теплохода "Николай Карамзин"

Пострадавший в Шереметьево мальчик начал питаться самостоятельно

Новости регионов: в Нижегородской области внедорожник снес ворота ЖК

Четыре человека пострадали из-за нападения собак в ТиНАО

В Подмосковье вспыхнул крупный пожар на стройплощадке

Лесные пожары вспыхнули на греческом острове Крит

Новости мира: стихийное бедствие унесло жизни более 50 человек в Индии

Новости регионов: в Забайкальском крае пожары уничтожили 2,8 миллиона гектаров леса

Автомобиль взорвался на территории Кубанского технологического университета в Краснодаре, сообщают телеграм-каналы. По словам журналистов, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, установленного в машине. По предварительным данным, пострадавших нет.

Балкон упал на ступеньки отделения банка в Омске. В этот момент на улицу из здания выходила пожилая женщина. Как рассказали в МЧС, она практически не получила травм и отказалась от госпитализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика