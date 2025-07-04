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04 июля, 15:15

Происшествия

Пострадавший в Шереметьево мальчик начал питаться самостоятельно

Пострадавший в Шереметьево мальчик начал питаться самостоятельно

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В Подмосковье улучшилось состояние мальчика, на которого напал пассажир в аэропорту Шереметьево. Сейчас ребенок начал питаться самостоятельно и переведен из реанимации в общее отделение. Видео с ним опубликовала в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Врачи оценивают состояние мальчика как стабильное. Он проходит лечение в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске, рядом находятся родители. Медперсонал обучает их правильному уходу за ребенком после полученных травм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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