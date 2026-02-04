04 февраля, 15:30Происшествия
В Хакасии остановили лишенную прав нетрезвую женщину за рулем
В Хакасии сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения. В салоне машины находились двое маленьких детей на заднем сиденье без детских кресел и их мать на переднем сиденье. Пристегнутой среди всех пассажиров оказалась только мать.
Выяснилось, что ранее водительницу уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, лишили прав на 1,5 года и назначили крупный штраф. В этот раз она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Ей грозит уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
