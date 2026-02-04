04 февраля, 06:15Происшествия
Укус неизвестного животного в Таиланде оказался смертельным для москвички
Укус неизвестного животного в Таиланде привел к гибели 37-летней москвички. Инцидент произошел на острове Пхукет, где женщина отдыхала.
Во время купания она почувствовала колющую боль. Спустя 1,5 часа ее состояние резко ухудшилось, и потребовалась госпитализация. В больнице россиянка пережила клиническую смерть, но, несмотря на усилия врачей, через неделю скончалась.
