Укус неизвестного животного в Таиланде оказался смертельным для москвички

Укус неизвестного животного в Таиланде привел к гибели 37-летней москвички. Инцидент произошел на острове Пхукет, где женщина отдыхала.

Во время купания она почувствовала колющую боль. Спустя 1,5 часа ее состояние резко ухудшилось, и потребовалась госпитализация. В больнице россиянка пережила клиническую смерть, но, несмотря на усилия врачей, через неделю скончалась.

