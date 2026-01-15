Собака оказалась закрытой в машине на несколько дней в Звенигороде

Собака ждет хозяина в закрытой машине несколько дней в Звенигороде. По словам очевидцев, впервые пса оставили в автомобиле 9 января, тогда хозяин не выходил на связь. Сейчас собака опять оказалась взаперти.

Неравнодушные местные жители неоднократно пытались связаться с владельцем и компанией, на которую оформлена машина, но пока безрезультатно. Люди ищут способы спасти животное.

