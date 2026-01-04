Число погибших в Венесуэле после атаки США возросло до 80 человек

Число погибших в результате военной операции США в Венесуэле, по последним данным, увеличилось до 80 человек. Президента Николаса Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине, а судебное заседание по его делу назначено на понедельник.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале "перестройки" Венесуэлы. Формально власть в стране перешла к вице-президенту Делси Родригес, однако США намерены контролировать процесс перехода власти.

