Две женщины стали жертвами нападения акулы в Хургаде

В Хургаде акула вновь напала на человека. Погибла еще одна женщина. Министр окружающей среды Египта поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря, чтобы установить причины поведения хищника.

Первое нападение произошло в пятницу, 1 июля. Акула откусила туристке из Австрии руку и ногу. Женщина скончалась в больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

