Новости мира: в колледже Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла в колледже американского штата Калифорния. Две женщины получили ранения. По данным властей, подозреваемый был одет в форму охранника. Сейчас его разыскивает полиция. Кампус, где он, возможно, скрывается, оцеплен и обыскивается.

Во время испытаний в Китае андроид внезапно вышел из-под контроля. Сначала он спокойно висел на подставке, но затем начал размахивать руками и бросаться на инженеров. Машину сдержала стойка, к которой она была прикреплена. Разработчики успели отбежать и отключить питание.

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