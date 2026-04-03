7 человек пострадали в ЧП на железной дороге в Ульяновской области

7 человек, в том числе ребенок, пострадали в ЧП на железной дороге в Ульяновской области. Там сошли с рельсов и опрокинулись на бок семь двухэтажных вагонов пассажирского поезда № 302 Челябинск – Москва.

Всего в поезде, могло находиться более 400 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают более 100 спасателей и 32 единицы техники, а также шесть бригад скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.