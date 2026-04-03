Семь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Ульяновской области

В Ульяновской области сошли с рельсов 7 вагонов пассажирского поезда № 302 Челябинск – Москва, сообщила пресс-служба РЖД. Инцидент произошел в 06:30 в районе станции Бряндино.

Предварительно, в поезде могло находиться более 400 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия вызваны оперативные службы, в том числе направлена бригада медицины катастроф и 2 скорых помощи.

