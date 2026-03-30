Легковушка столкнулась с пассажирской маршруткой в Ингушетии

В Ингушетии легковушка столкнулась с пассажирским микроавтобусом. На видео с места событий видно, как Changan пытается развернуться на перекрестке и в этот момент его на высокой скорости таранит маршрутка.

Водитель легковушки скончалась по пути в больницу. Пострадали водитель и 13 пассажиров микроавтобуса, среди них – трое детей. Предварительно, виновником аварии признана водитель иномарки, не уступившая дорогу.

