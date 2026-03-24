Новости мира: обломки иранской ракеты упали в Тель-Авиве

Обломки иранской ракеты упали в густонаселенном районе Тель-Авива, сообщают очевидцы. В городе начался пожар, повреждены несколько зданий. На месте работают сотрудники скорой помощи и спасатели. По неподтвержденным данным, есть пострадавшие.

В Техасе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Над комплексом поднимается черный дым, дороги вокруг перекрыты. Оперативные службы попросили жителей Порт-Артура не выходить из дома и держаться подальше от окон. Предварительно, причиной ЧП стали неполадки в работе обогревателя. Данных о пострадавших нет.

