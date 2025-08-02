Новости мира: тысячам японцев потребовалась госпитализация из-за жары

Тысячам японцев потребовалась госпитализация из-за жары, 16 человек врачам спасти не удалось. В десятках городов зафиксирован рекорд температуры от 39 градусов и выше. Особенно пострадала западная часть страны. По прогнозам специалистов, в ближайшее время прохладнее не станет. В связи с этим власти призывают людей пить больше воды и оставаться в прохладном помещении.

Проливные дожди идут в Нью-Йорке. Затоплены первые этажи зданий. Воды так много, что машины глохнут прямо посреди дорог. Водители дожидаются спасателей, вылезая на крыши. Движение общественного транспорта парализовано. Во многих районах нет света. Отменены сотни авиарейсов. Власти рекомендуют жителям воздержаться от любых поездок.

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