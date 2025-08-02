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Новости

Новости

02 августа, 13:15

Происшествия

Новости мира: тысячам японцев потребовалась госпитализация из-за жары

Новости мира: тысячам японцев потребовалась госпитализация из-за жары

Новости регионов: во Владивостоке на воду спустили огромный плот с десятками людей

Новости регионов: наводнение произошло в Красноярске после мощного ливня

Новости мира: в Китае оползень сошел прямо на грузовик, который ехал по горной дороге

ДТП произошло на 69-м километре МКАД

Землетрясение магнитудой 5,3 и 4,5 зафиксировали на Камчатке 2 августа

Молния попала в крышу таунхауса в Долгопрудном

Пожар произошел в Подмосковье из-за молнии

Новости регионов: новое землетрясение произошло на Камчатке

Режим ЧС введен в Кабардино-Балкарии из-за мощных селевых потоков

Тысячам японцев потребовалась госпитализация из-за жары, 16 человек врачам спасти не удалось. В десятках городов зафиксирован рекорд температуры от 39 градусов и выше. Особенно пострадала западная часть страны. По прогнозам специалистов, в ближайшее время прохладнее не станет. В связи с этим власти призывают людей пить больше воды и оставаться в прохладном помещении.

Проливные дожди идут в Нью-Йорке. Затоплены первые этажи зданий. Воды так много, что машины глохнут прямо посреди дорог. Водители дожидаются спасателей, вылезая на крыши. Движение общественного транспорта парализовано. Во многих районах нет света. Отменены сотни авиарейсов. Власти рекомендуют жителям воздержаться от любых поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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