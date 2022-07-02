Пожар в квартире на Варшавском шоссе потушили

В пятиэтажке на Варшавском шоссе загорелась квартира на последнем этаже. По информации экстренных служб, огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Пострадали личные вещи и мебель.

Сейчас пожар уже потушен. Пострадавших нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

