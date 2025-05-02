Новости регионов: землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юге Аргентины

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на крайнем юге Аргентины. Там также выпустили предупреждение и об угрозе цунами – по прогнозам, высота волн может составить от одного до трех метров. Предупредительные сирены звучат в южных прибрежных районах страны.

Также предупреждение о цунами выпустили и для Чили, где произошло еще одно сильное землетрясение. В некоторых населенных пунктах там началась эвакуация населения, однако позднее власти ее отменили. Оказалось, что изменение уровня воды там составило всего 6 сантиметров.

В Китае робот напал на инженеров: он был подвешен на крюк и неожиданно начал дергаться, после чего его пришлось экстренно отключать от питания. Специалисты заявили, что устройство не атаковало людей – робот просто потерял равновесие и автоматически пытался его восстановить.

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