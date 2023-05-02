Мужчину задержали в столичном аэропорту за кражу 1,5 млн у москвича

Полицейские задержали жителя Нового Уренгоя в московском аэропорту. Он украл у москвича 1,5 миллиона рублей.

Потерпевший сам обратился за помощью и попросил незнакомца обналичить деньги от продажи криптовалюты, так как его карта была заблокирована. Но как только цифровая валюта оказалась на счету парня, он тут же попытался скрыться. Полицейские изъяли большую часть похищенного. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.