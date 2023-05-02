Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:15

Происшествия

Мужчину задержали в столичном аэропорту за кражу 1,5 млн у москвича

Мужчину задержали в столичном аэропорту за кражу 1,5 млн у москвича

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму

Последствия урагана во Флориде сняли на видео

Пожар вспыхнул на территории СНТ "Дружба" в Королеве

Новости часа: более 200 россиян и граждан СНГ прибыли из Судана в Москву

Глава Крыма заявил, что возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе

Более 200 россиян и граждан СНГ эвакуировали в Москву из Судана

Полиция арестовала мужчину, который спрыгнул на рельсы в столичном метро, чтобы покурить

МЧС РФ показало кадры тушения пожаров в Курганской области

Каршеринговый автомобиль утопили в подмосковском пруду

Полицейские задержали жителя Нового Уренгоя в московском аэропорту. Он украл у москвича 1,5 миллиона рублей.

Потерпевший сам обратился за помощью и попросил незнакомца обналичить деньги от продажи криптовалюты, так как его карта была заблокирована. Но как только цифровая валюта оказалась на счету парня, он тут же попытался скрыться. Полицейские изъяли большую часть похищенного. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика