Новости мира: десятки человек погибли в Мьянме из-за торнадо

Несколько десятков человек погибли в Мьянме из-за сильнейшего торнадо. Ветер валил деревья и столбы, срывал крыши с домов.

Крупный пожар случился в республике Конго. Там загорелась школа в городе Колвези. Все случилось во время занятий, когда в классах были сотни детей. Многим из них пришлось прыгать с крыши и вылезать через окна, чтобы спастись.



По меньшей мере 10 человек, в том числе восемь полицейских, погибли и еще более 20 получили ранения при теракте на севере Пакистана. В полицейском управлении в городе Кабал прогремели два взрыва. Сообщают, что в здание проник террорист, который подорвал себя.

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