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Более 200 россиян и граждан СНГ эвакуировали в Москву из Судана

Более 200 россиян и граждан СНГ эвакуировали в Москву из Судана

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Более 200 россиян и граждан СНГ из Судана прибыли в Москву. Об этом сообщили в Минобороны.

Их эвакуировали самолетами Ил-76 ВКС РФ. Среди них – россияне, сотрудники дипмиссии и Минобороны с семьями и граждане СНГ, которые обратились за помощью. Всего прибыло четыре борта.

В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией. По данным министра здравоохранения страны, число погибших составляет больше 600 человек, еще более четырех тысяч пострадали.

Также стало известно, что из-за боевых действий все государственные больницы в столице Судана прекратили свою работу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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