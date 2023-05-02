Завершился ремонт Краснопресненской набережной в центре Москвы

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Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Краснопресненской набережной в центре столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный", – отметил он.

Он добавил, что в этом году появилась необходимость в ремонте набережной из-за выпадения и разрушения ее гранитной облицовки, а также карнизных плит и кордона.

Благодаря проведенному комплексу работ сооружение было обновлено, что позволило сделать его вновь безопасным и продлить срок службы, сказал Бирюков.

"Отремонтировали более 500 квадратных метров и заменили 172 квадратных метра гранитной облицовки, установили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных, сделали расшивку швов, восстановили бетон в зоне водовыпусков", – рассказал он.

Бирюков подчеркнул, что все строительные работы проводились в дневное время с привлечением минимального количества техники.

Движение по набережной не ограничивалось, а москвичи, прогуливающиеся по ней, могли обойти место проведения работ по специальным проходам, резюмировал он.

Ранее глава департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщал, что в рамках Адресной инвестиционной программы в столице благоустроят 10 набережных. По его словам, набережная Марка Шагала на участке от проспекта Лихачева до МЦК уже готова на 90%.



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