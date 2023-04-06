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06 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала распылившего перцовый баллончик в лицо пенсионеру

"Московский патруль": полиция задержала распылившего перцовый баллончик в лицо пенсионеру

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Мужчина распылил перцовый баллон в лицо пенсионеру в метро

Полицейские столичного метро задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо пенсионеру.

Инцидент произошел 4 апреля в вагоне электропоезда. По версии следствия, интеллигентный пожилой человек в кепке и с чемоданом в руках, попросил мужчину уступить ему место, на что получил отказ.

В итоге, место уступил неравнодушный пассажир по соседству, а словесный конфликт продолжился. В ходе выяснения отношений, хулиган схватил пенсионера за одежду и распылил ему в лицо едкую жидкость из баллончика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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