"Московский патруль": полиция задержала распылившего перцовый баллончик в лицо пенсионеру

Полицейские столичного метро задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо пенсионеру.

Инцидент произошел 4 апреля в вагоне электропоезда. По версии следствия, интеллигентный пожилой человек в кепке и с чемоданом в руках, попросил мужчину уступить ему место, на что получил отказ.

В итоге, место уступил неравнодушный пассажир по соседству, а словесный конфликт продолжился. В ходе выяснения отношений, хулиган схватил пенсионера за одежду и распылил ему в лицо едкую жидкость из баллончика.

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