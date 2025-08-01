Супруг психолога, которая избила ребенка в Красногорске, прокомментировал инцидент

Супруг гештальт-терапевта, которая избила ребенка в Красногорске, прокомментировал распространившееся в Сети видео. Он заявил, что малыш, не оглядываясь, убежал от матери, а та пыталась позвать на помощь.

Прохожие не отреагировали на ее просьбу, после чего женщина поймала ребенка и усадила его в коляску. Мужчина также отметил, что семья написала пояснение по ситуации для инспектора по делам совершеннолетних, который не нашел состава преступления.

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