Новости мира: водитель на машине врезался в толпу в Эквадоре

Водитель за 300 метров до финиша на гонках в Эквадоре потерял контроль над своей машиной и врезался в толпу зрителей. Двое человек погибли, еще 18 получили травмы. Кроме того, автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, припаркованным рядом с трассой.

В США набирают силу природные пожары. Самая сложная ситуация с горящими лесами складывается в штатах Вашингтон, Аризона, Юта и Калифорния. В социальных сетях появляются фото и видео, на которых виден масштаб бедствия. По информации национального пожарного центра, в 2025 году в США произошло более 40 тысяч лесных пожаров. Побит десятилетний рекорд. Площадь крупнейшего из них приближается к 40 тысячам гектаров.

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