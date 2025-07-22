"Московский патруль": после стрельбы в центре Москвы двоих граждан заключили под стражу

После стрельбы в центре Москвы двоих граждан 16 и 19 лет заключили под стражу. Инцидент произошел недалеко от станции метро "Китай-город".

На камерах видеонаблюдения заметно, как молодой человек с девушкой проходили мимо шумной компании подростков. Между ними произошел конфликт, после чего почти все участники перепалки достали огнестрельное оружие. В результате были задержаны 12 человек.

Подробнее – в программе "Московский патруль".