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Новости

22 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": после стрельбы в центре Москвы двоих граждан заключили под стражу

"Московский патруль": после стрельбы в центре Москвы двоих граждан заключили под стражу

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После стрельбы в центре Москвы двоих граждан 16 и 19 лет заключили под стражу. Инцидент произошел недалеко от станции метро "Китай-город".

На камерах видеонаблюдения заметно, как молодой человек с девушкой проходили мимо шумной компании подростков. Между ними произошел конфликт, после чего почти все участники перепалки достали огнестрельное оружие. В результате были задержаны 12 человек.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиягородвидеоАлександр Астахов

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