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Новости

01 июня, 10:30

Происшествия

Новости регионов: в Петербурге прорвало трубу с горячей водой на перекрестке

Новости регионов: в Петербурге прорвало трубу с горячей водой на перекрестке

Часть пострадавших в Брянской области прибыла на Киевский вокзал

Пассажиров из Брянской области доставят в Москву резервным поездом

Резервный состав доставит в Москву пассажиров пострадавшего поезда в Брянской области

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Предприятие по производству резиновой продукции загорелось в Красногорске

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария – на перекрестке Богатырского проспекта и Туристской улицы прорвало трубу с горячей водой. Над дорогой поднимаются густые клубы пара. Причины происшествия уточняются, информации о пострадавших не поступало.

Тем временем в Саратовской области специалисты зафиксировали массовое перемещение сайгаков из Казахстана. По оценкам, в регион пришло около 500 тысяч особей. Животные преодолевают реки, затаптывают поля, уничтожают озимые и вытесняют скот с водопоев. Местным аграриям пообещали компенсации за причиненный ущерб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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