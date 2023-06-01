Журналист Попков руководил подготовкой убийства военкора Татарского – СК

Подготовкой теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, руководил журналист Роман Попков, внесенный в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ранее МВД объявило Попкова в розыск. Обвинение ему предъявили заочно. На данный момент известно, что журналист живет на Украине. Он переписывался с Дарьей Треповой и в соцсетях давал ей указания по подготовке теракта. После этого девушка принесла в кафе на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой.

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