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Журналист Попков руководил подготовкой убийства военкора Татарского – СК

Журналист Попков руководил подготовкой убийства военкора Татарского – СК

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Подготовкой теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, руководил журналист Роман Попков, внесенный в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ранее МВД объявило Попкова в розыск. Обвинение ему предъявили заочно. На данный момент известно, что журналист живет на Украине. Он переписывался с Дарьей Треповой и в соцсетях давал ей указания по подготовке теракта. После этого девушка принесла в кафе на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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