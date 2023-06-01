Мишустин предложил создать в России льготное инвестирование в IT-отраслях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил создать льготное инвестирование в IT-отраслях, которые являются значимыми для государства. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он планирует поручить разработать этот вопрос Минэкономразивтия и Минцифры совместно с Минпромторгом. В ходе пленарного заседания форума "Цифровая независимость промышленной России" Мишустин отметил, что речь идет лишь о тех отраслях, которые важны для страны в сфере систем промышленного использования и автоматизации.

"Давайте об этом подумаем. Такое поручение мы сформулируем", – заключил российский премьер.

Вместе с этим Мишустин добавил, что отраслевые венчурные фонды и возможности подтягивания стартапов крайне важны.

Ранее стало известно, что в стране появятся мультифункциональные инженеры – специалисты в сферах IT, физики и математики с углубленными знаниями в области нефтегазовой индустрии. О совместной программе договорились "Газпром нефть" и МФТИ.