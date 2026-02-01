Подросток устроил погоню в Ленобласти

В Ленинградской области 13-летний подросток устроил погоню. Внимание автоинспекторов привлек автомобиль Lada, водитель которой резко развернулся перед постом ДПС. Полицейские начали преследование, на требования остановиться юноша не реагировал. Тогда правоохранители стали стрелять по колесам.

После остановки машины выяснилось, что молодой человек взял транспортное средство без спроса у своих родителей. В процессе погони пострадал 16-летний пассажир Lada, он госпитализирован.