01 января, 11:30

Происшествия

Дроны ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области

Дроны ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали кафе и гостиницу в одном из сел Херсонской области, где в этот момент местные жители отмечали Новый год. Об этом сообщили местные власти.

По предварительным данным, в результате удара погибли по меньшей мере 24 человека, около 50 получили ранения. Среди пострадавших есть пять детей. По факту нападения уже заведено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествия

