Совет Федерации ужесточил правила обслуживания лифтов в многоквартирных домах. Поводом стали многочисленные обращения жителей новостроек, где люди вынуждены ходить пешком на верхние этажи из-за постоянных поломок.

Согласно новому закону, ремонтировать и обслуживать лифты смогут только компании, доказавшие наличие необходимого оборудования, запчастей и квалифицированных специалистов. Эти организации внесут в специальный государственный реестр.

