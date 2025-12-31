31 декабря 2025, 09:30Политика
Совет Федерации ужесточил правила обслуживания лифтов в многоквартирных домах
Совет Федерации ужесточил правила обслуживания лифтов в многоквартирных домах. Поводом стали многочисленные обращения жителей новостроек, где люди вынуждены ходить пешком на верхние этажи из-за постоянных поломок.
Согласно новому закону, ремонтировать и обслуживать лифты смогут только компании, доказавшие наличие необходимого оборудования, запчастей и квалифицированных специалистов. Эти организации внесут в специальный государственный реестр.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.