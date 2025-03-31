ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Ракетный удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций Главного управления разведки Украины.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты две американские управляемые авиационные бомбы и почти 80 беспилотников.

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