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31 марта, 13:00

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

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Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ завершили освобождение населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Ракетный удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций Главного управления разведки Украины.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты две американские управляемые авиационные бомбы и почти 80 беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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