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30 марта, 11:30

Происшествия

Российские спасатели приступили к разбору завалов в Мьянме

Российские спасатели приступили к разбору завалов в Мьянме

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Российские спасатели начали работу по разбору завалов в Мьянме после разрушительного землетрясения. Кроме того, они помогают найти пострадавших и погибших. Сводный отряд МЧС РФ переброшен в самый пострадавший район страны – провинцию Мандалай.

С собой сотрудники МЧС привезли все самое нужное. Также прибыл аэромобильный госпиталь, оснащенный реанимационным, терапевтическим и перевязочным блоками. Всего на помощь Мьянме направлены три российских борта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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