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Политика

Зеленский заявил о стопроцентном укомплектовании ВСУ

Фото: 123RF/bumbledee

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины укомплектована на 100%. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на соцсети украинского лидера.

Зеленский выразил уверенность, что победа в конфликте будет за Киевом. Он объяснил это тем, что Украина и ее ископаемые будут под защитой НАТО и американских сдерживающих дальнобойных ракет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон направят на Украину военную делегацию для разработки формата будущего ВСУ. По словам Макрона, на Украине одобрили этот механизм.

Помимо этого, совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности с Украиной, по условиям которых Киев получит очередной транш в размере 400 миллионов долларов.

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