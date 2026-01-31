Новости мира: в Венесуэле объявили амнистию политзаключенных

Уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес объявила об амнистии политзаключенных. Решение приняли на фоне затянувшегося политического кризиса и напряженности в обществе. Таким шагом власти пытаются снизить уровень конфликтов, пойти навстречу оппозиции и запустить диалог внутри страны. Они расчитывают, что это поможет успокоить ситуацию и станет шагом к национальному примирению.

Зима неожиданно пришла в центральную Европу. В Баварии выпало около 5 сантиметров осадков. Специальные службы оказались не готовы и движение на дорогах было практически парализовано.

