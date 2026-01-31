Визовый центр Канады в Москве прекратил прием заявлений на въезд в страну. Не оформляют визы также в других городах России. Об этом говорится на сайте канадского правительства.

Причины и сроки приостановки не уточняются. Желающим лишь предлагают оформить визы в любом другом центре за пределами России. Можно поехать, например, в Грузию, Казахстан и Армению или платить посредникам, которые сами съездят в заграничный центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.