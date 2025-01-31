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Новости

31 января, 16:30

Политика

В армии США ужесточили правила внешнего вида

В армии США ужесточили правила внешнего вида

Новости мира: в Рамалле встретили освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев

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Эксперты назвали освобождение Славянска и Краматорска одной из главных целей года в СВО

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Экипаж вертолета Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

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В США продолжаются изменения в вооруженных силах. Начальник штаба ВВС запретил 57 оттенков лака для ногтей, а также обязал офицеров соблюдать строгий дресс-код. Теперь в армии нельзя носить длинные волосы, красить ногти в яркие цвета, а бороды под запретом – военные обязаны бриться ежедневно.

Тем временем президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии США. Уже поданы первые иски – несколько военнослужащих и кандидатов на службу утверждают, что указ разрушает их карьеру. Правозащитники заявляют, что решение республиканца ничем не обосновано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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