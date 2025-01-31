В армии США ужесточили правила внешнего вида

В США продолжаются изменения в вооруженных силах. Начальник штаба ВВС запретил 57 оттенков лака для ногтей, а также обязал офицеров соблюдать строгий дресс-код. Теперь в армии нельзя носить длинные волосы, красить ногти в яркие цвета, а бороды под запретом – военные обязаны бриться ежедневно.

Тем временем президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии США. Уже поданы первые иски – несколько военнослужащих и кандидатов на службу утверждают, что указ разрушает их карьеру. Правозащитники заявляют, что решение республиканца ничем не обосновано.

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